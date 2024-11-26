81 человека признали банкротами в Атырау

С начала года в управление государственных доходов по городу Атырау от граждан поступило 1 188 заявлений, связанных с процедурой внесудебного банкротства. Из них одобрили 301 заявление и начали процедуру признания банкротства. 81 человека признали банкротами.

С начала года в управление государственных доходов по городу Атырау от граждан поступило 1 188 заявлений, связанных с процедурой внесудебного банкротства. Из них одобрили 301 заявление и начали процедуру признания банкротства. 81 человека признали банкротами. Остальные 220 одобренных заявлений – на стадии оформления банкротства. Обращения остальных 887 граждан не удовлетворили в связи с несоответствием требованиям законодательства. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя управления государственных доходов по городу Атырау Айбол Аманов.

Для оформления банкротства важно, чтобы сумма займа гражданина не превышала 1 600 МРП (порядка 6,3 млн тенге), а также, чтобы срок погашения займа превышал 12 месяцев или отсутствовал стабильный доход.

— Большинство граждан, признанных банкротами, столкнулись с такими трудностями, как снижение стабильного дохода, отсутствие возможности погашения кредитов и долговых обязательств, нестабильность на рынке труда. Некоторые граждане не признаются банкротами в связи с несоответствием требованиям их заявлений. Они могут устранить указанные несоответствия и повторно подать заявление на банкротство через три месяца, — пояснил Айбол Аманов.

81 человек, получивший статус банкротства, в ближайшие пять лет не смогут оформить кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Кроме того, в течение трёх лет будет осуществляться мониторинг их финансового состояния.