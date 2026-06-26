90-летний житель Атырауской области сбежал от издевательств родного сына: подробности

Пожилой мужчина раскрыл шокирующие детали конфликта с сыном, от которого ему пришлось тайно бежать. Родственник оказался бывшим полицейским.

В Атырауской области всплыли шокирующие детали дела о домашнем насилии над пожилым человеком. Как сообщалось ранее, 90-летний пенсионер тайно сбежал из дома от собственного сына. Пострадавший раскрыл подробности того, что происходило за закрытыми дверями, передает сайт телеканала КТК.

Пенсионер долгое время жил вместе с 47-летним младшим сыном, который регулярно отбирал у отца пенсию и лишал его необходимых медикаментов. Ситуация обострилась, когда пожилой мужчина пригрозил родственнику пожаловаться местным властям. После этого сын запер отца в комнате и избивал его на протяжении суток.

- Он выкинул мои вещи на улицу. Тогда я пошел и рассказал все дочери. А 18-го утром я оделся и сказал ему, что пойду жаловаться акиму. Он разозлился, повалил меня и стал бить. Потом завязал руки и ноги скотчем, закрыл в комнате и заходил туда постоянно, бил еще. Он бывший полицейский, знает, как бить. Следов почти нет, но голова до сих пор болит, - рассказал пенсионер.

Вырваться из заточения пожилому человеку удалось только после того, как сын уснул. Сейчас пострадавший находится у сестры, медики уже официально зафиксировали побои. В региональном департаменте полиции подтвердили, что по данному факту ведут официальное расследование.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщил дознаватель по особо важным делам управления дознания ДП Атырауской области Дархан Булжанов.

Источник: КТК

Напомним, в Северо-Казахстанской области 22-летний житель села Бирлик избил своего 67-летнего отца и снял происходящее на видео. Позже ролик распространился в социальных сетях.