Аким ЗКО поручил качественно провести ремонт сельских дорог

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев с рабочим визитом посетил Бокейординский район, где ознакомился с социально-экономическими и инфраструктурными проектами.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев с рабочим визитом посетил Бокейординский район, где ознакомился с социально-экономическими и инфраструктурными проектами. Во время поездки глава региона побывал в нескольких населённых пунктах, чтобы оценить состояние и перспективы развития района.

Одним из ключевых пунктов визита стала проверка строительства откормочной площадки на 1000 голов скота в одном из крестьянских хозяйств. Также Нариман Турегалиев проконтролировал ремонтные работы на дорогах в селе Хан Ордасы. Глава региона поручил подрядчику взять работы на личный контроль, выполнить их качественно и в срок.

Аким также посетил тепличный комплекс участника проекта «Ауыл аманаты». Предприниматель Танатаров, начиная своё дело в 2020 году, взял кредит в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» на сумму 2,8 миллиона тенге. В 2024 году с помощью программы «Ауыл аманаты» и дополнительного кредита в 7,1 миллиона тенге расширил теплицу. Ежегодно теплица выращивает до 20 тонн огурцов, тем самым предприниматель вносит вклад в развитие аграрного сектора региона.

В завершение визита состоялась встреча с населением, на которой аким области рассказал о проделанной работе и озвучил планы по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области в ближайшие годы.

— Развитие сельских районов и улучшение условий жизни для наших граждан – одна из главных задач, стоящих перед нами. Важно не только создавать новые рабочие места и улучшать инфраструктуру, но и обеспечивать доступ к качественным услугам для всех жителей региона. Мы продолжим работать в этом направлении, чтобы сделать наш регион ещё более комфортным местом для жизни и работы, — отметил глава региона.



