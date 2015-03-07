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Происшествия

Аким ЗКО призвал пограничников мобилизовать работу личного состава

Сегодня в субботу, 7 марта, глава ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с пограничниками области. Руководителей войсковой части он призвал мобилизовать работу личных составов на границе РК и улучшить пропускную способность пограничных постов на границе с Россией. На совещание был приглашен командир войсковой части 2029 , к которому относится семь пограничных постов по области. - В последнее время мы только и слышим жалобы на работу пограничных постов в направлении РФ. Люди стоят до 10 часов на границе в ожидании пересечь ее. В чем проблема? - задал вопрос аким начальнику в/ч 2029 Бауыржану РЫСБЕК
Дана Рахметова
Аким ЗКО призвал пограничников мобилизовать работу личного состава
Сегодня в субботу, 7 марта, глава ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с пограничниками области. Руководителей войсковой части он призвал мобилизовать работу личных составов на границе РК и улучшить пропускную способность пограничных постов на границе с Россией.
nogaev36963221
nogaev36963221
На совещание был приглашен командир войсковой части 2029 , к которому относится семь пограничных постов по области. - В последнее время мы только и слышим жалобы на работу пограничных постов в направлении РФ. Люди стоят до 10 часов на границе в ожидании пересечь ее. В чем проблема? - задал вопрос аким  начальнику в/ч 2029 Бауыржану РЫСБЕКОВУ.  - Граница - это не проходной двор, все должно проходить в рамках действующего законодательства. Почему на границе со стороны Российской Федерации мы не наблюдаем очереди, а на казахстанской она вытягивается? - С октября поток на постах в направлении РФ у нас увеличился. Если сравнить с прошлым годом, примерно на 40 процентов. По нормативам положены проверки автомашин и граждан. Со стороны РФ по шесть полос движения в каждую сторону, пропускная способность их поста выше, чем у нас, наверное, очереди возникают из-за этого, – ответил командир войсковой части 2029 Бауыржан РЫСБЕКОВ. О своем личном опыте пересечения границы в своем выступлении рассказал и замакима области Игорь СТЕКСОВ. - В конце февраля сам лично посещал Российскую Федерацию с частным визитом. В субботу, 28 февраля, около 12 часов дня успешно пересек границу в течение одного часа, массового скопления легковых автомобилей не наблюдалось – их было около 20-ти. На обратной дороге, это было 1 марта, границу с российской стороны прошел в течение 15 минут, а на подъезде к пограничному посту «Сырым» с казахстанской стороны обнаружил большую очередь – стояли примерно сорок машин. Занял очередь с целью дополнительно провести собственное наблюдение за сроками. За время моего пребывания в очереди, это было уже 11 час ночи,  опросил проезжающих, которые поясняли, что находятся на границе с 17 часов, то есть уже более 5 часов. Люди жаловались, что очередь продвигается медленно, - рассказал заместитель акима области Игорь СТЕКСОВ. Командиру, пытавшемуся оправдаться лучшими условиями у россиян, привели в пример и другие посты, где инфраструктура на казахстанской стороне лучше, чем на российской, но и там очереди, хотя на противоположной стороне стоят вагончики, но они справляются, и у них очередей больших нет. - Граница - это лицо страны, нельзя уповать только на проблемы в инфраструктуре, нужно мобилизовать работу личного состава. Я предлагаю вам лично выехать на пост и организовать работу подчиненных. Вы не подумайте, что мы только сегодня взялись за эту проблему, все это время  мы ждали от вас решения проблемы, но сдвигов нет. В вашу работу мы никогда не вмешивались и такой необходимости не было, но ситуация с очередями до 10 часов - это слишком, причем мы говорим и видим, что на российской стороне такого нет. За 7-8 часов можно долететь до любой точки Европы, утрированно говорю, а у нас, получается, столько времени нужно, чтобы проехать 500 метров. Инвестор к нам на днях летел через Самару, он за несколько часов долетел туда, еще полтора часа у него ушло доехать до границы, а чтобы пересечь границу, он стоял 7 часов! - поведал аким Западно-Казахстанской области Нурлан НОГАЕВ. На совещании выяснилось, что начальник пограничного поста живет в городе. На это аким области поручил организовать жилье для начальника поста рядом с пограничным постом - в селе Погодаево Зеленовского района, что находится в трех километрах от пограничного поста Сырым на границе с Самарской областью РФ. - У нас  такие прецеденты были. В ДВД, когда участковые сельских населенных пунктов жили в городе, совместными усилиями нам удалось решить эту проблему. Вы представляете себе это, когда участковый работает на селе, но живет в городе. Это получается, у него работа начинается в 09:00, он приезжает туда из города к 11:00 через час у него обед и к пяти часам он уже собирается домой. О какой работе может идти речь?! Сейчас мы решили это проблему и у нас и преступность в этих селах снизилась. Так что и вам я предлагают жить рядом с постом, где вы работаете. Мы не должны терять авторитет пограничников, и ажиотаж этот спадет, он временный, но на время наплыва я прошу вас правильно организовать работу личного состава. Это проблема не только частников, от этого теряет и бизнес, пересекающий границу с коммерческим грузом. Но еще раз напоминаю, что это должна быть системная работа и все должно быть в рамках действующего законодательства. Также необходимо провести разъяснительную работу с населением через СМИ. Будут вопросы у них обязательно, но нужно отвечать, нужно работать и снимать эту проблему, – сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Здесь же на совещании аким поручил своим заместителям самостоятельно выезжать на пограничные посты на частных машинах и с частными номерами и следить за ситуацией, а также внести конкретные предложения для скорейшего решения этой проблемы на следующей неделе. На территории Западно-Казахстанской области действуют 1 авиационный, 2 железнодорожных, 6 автомобильных, а также 16 постов упрощенного пересечения государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации. Только за февраль 2015 года границу РК в сторону РФ через пост «Сырым» пересекли 131 893 человека или 4710 человек в сутки (на 44 551 человек больше февраля 2014 года). За этот месяц на посту транспортных средств было зарегистрировано 42 948 единиц или 1533 авто в сутки. Это на 11 170 автомобилей больше 2014 года.
gosgranica
gosgranica
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ

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