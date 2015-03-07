Аким ЗКО призвал пограничников мобилизовать работу личного состава

Сегодня в субботу, 7 марта, глава ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел совещание с пограничниками области. Руководителей войсковой части он призвал мобилизовать работу личных составов на границе РК и улучшить пропускную способность пограничных постов на границе с Россией. На совещание был приглашен командир войсковой части 2029 , к которому относится семь пограничных постов по области. - В последнее время мы только и слышим жалобы на работу пограничных постов в направлении РФ. Люди стоят до 10 часов на границе в ожидании пересечь ее. В чем проблема? - задал вопрос аким начальнику в/ч 2029 Бауыржану РЫСБЕК