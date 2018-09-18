Об этом сообщила адвокат криминального авторитета Тамара Сарсенова. По словам Тамары САРСЕНОВОЙ, в надзорном органе подали протест и требуют вместо 12 лет увеличить меру наказания инвалиду-колясочнику до 16. Накануне родные и адвокаты скандально известного Еркина Избасара собрали пресс-конференцию. Они утверждают, что только недавно узнали о намерении прокуроров. Хотя рассчитывали, наоборот, добиться смягчения приговора. 19 сентября в специализированном межрайонном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба лидера преступной группы. Сейчас Еркин Избасар, как выяснилось, находится в железнодорожной больнице Актобе, где, по словам его родных, проходит лечение. Адвокат подсудимого рассказала некоторые ранее неизвестные подробности этой нашумевшей истории. - По делу было привлечено 13 псевдонимов. Это те лица, которые в тайной комнате дали с измененными голосами показания против Еркина Избасара о том, что он был руководителем ОПГ, что он давал поручения. Однако суд исключил их показания и сказал, что под разными именами показания давало одно и то же лицо, - сообщила Тамара Сарсенова. Кроме того, адвокат пожаловалась на руководство следственного изолятора и на администрацию актюбинского КУИСа. - 8-10 осужденных вытаскивали на матраце к нам в кабинет на допрос Еркина. И продолжалось это на протяжении 17 дней. Однако вдруг я получаю на свои жалобы письмо, в котором черным по белому департамент УИС пишет мне о том, что Еркина Избасара перемещают сотрудники учреждения. За 17 дней у него нагноилась рана, потому что его даже не могли поднять на второй этаж в санчасть, - утверждает адвокат криминального авторитета. Напомним, 2 августа лидера ОПГ, прикованного к инвалидной коляске, Еркина Избасара осудили на 12 лет с конфискацией имущества. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА