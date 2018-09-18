Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, вакцинация против гриппа начнется 1 октября. В этом году закупается та же вакцина, что и в прошлом. Это "Гриппол" российского производства. - По Казахстану у нас эпидсезон начинается с 1 октября. На сегодняшний день закуплено 60 тысяч доз на сумму более 51 млн тенге. Прививаться у нас будут дети старше 6 месяцев, медицинские работники и беременные женщины 2 и 3 триместра, а также лица, которые состоят на диспансерном учете с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, - рассказала Гульнара Абдрахманова. - В каждой поликлинике уже составлены списки. Стоит отметить, что получить прививку от гриппа можно и на платной основе. Сделать ее могут в любой поликлинике. Процедура стоит 1240 тенге. Между тем, по словам руководителя отдела департамента по охране общественного здоровья ЗКО Валентины Кенжегалиевой, последние два года отмечается снижение числа заболевших ОРВИ. Медики связывают снижение с вакцинацией. - Люди говорят, что вакцина не помогает. Это не так. Даже если человек, получивший прививку от гриппа, заболел, он перенесет болезнь очень легко, без осложнений, - сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.