Правоохранительные органы огласили статью, по которой заведено уголовное дело по факту смерти беременной в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, по  факту смерти 25-летней местной жительницы начато досудебное расследование по ст.317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". - Иные сведения в соответствии с ч.1 ст.201 УПК в интересах следствия не подлежат разглашению, - говорится в сообщении пресс-службы ДВД Атырауской области. Напомним, что 12 сентября в областном перинатальном центре скончалась беременная женщина. Позже сообщалось, что по данному факту начато досудебное расследование. Ерлан ОМАРОВ