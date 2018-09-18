Мы продолжаем рубрику ценных советов от Председателя международного арбитража ЗКО Мирманова Еркебулана. Ситуация: Согласно договору брокерских услуг, ответчиком было совершено 4 сделки в сумме 132 624 400 тенге на электронной площадке Товарной биржи. В случае объявления Ответчика победителем по лотам и заключения сделки Ответчик обязан был оплатить брокеру заказчика сумму 2 652 448 тенге. Однако Ответчик не исполнил свои обязательства перед истцом в течение несколько месяцев. Фактически грубо нарушил правила биржевой торговли для товарного рынка. В итоге истец обратился в Международный арбитраж по Западно-Казахстанской области о взыскании 2 652 448 тенге с ответчика. Решение: Истец просит арбитраж взыскать с ответчика долг в сумме 3 000 000 тенге, а также расходы — арбитражный сбор в сумме 60 000 тенге. В ходе арбитражного разбирательства было установлено, что участие и победа Ответчика в биржевых сделках подтверждается листами учета биржевых сделок. По договору на оказание услуг брокерских услуг Ответчик обязан был оплатить комиссию Брокеру Заказчика в размере 2% от общей суммы сделки. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://zkosud.kz/blog/spor-po-dogovoru-brokerskikh-uslug-summa-sdelki-132-624-400-tenge/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.zkosud.kz Новости Компаний.