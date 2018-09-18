А ведь сдавая все это в пункт приема макулатуры, можно не только заработать, но и решить проблему экологии, сократить объем вырубки леса, так как повторное использование макулатуры в качестве материала для производства бумажных изделий помогает сохранить множество деревьев от вырубки. Здесь возникает вопрос: куда и как можно сдать макулатуру? В Атырау уже несколько лет работает пункт приема, куда можно отвезти вторсырье самостоятельно или договориться о вывозе макулатуры с приемкой. Такой вариант больше подходит для организаций, имеющих необходимость в утилизации крупных партий бумаги, например, документов или архивов, а также для крупных и мелких супермаркетов. - Наш пункт в Атырау готов предложить вам свои услуги по приему макулатуры различных видов. Мы работаем на рынке переработки вторсырья с 2013 года. Ежедневно мы сортируем и перерабатываем большое количество макулатуры, пластика и полиэтиленовой пленки, прием которой ведется как от организаций, так и от частных лиц. При этом на всех этапах производства мы строго следим за соблюдением экологических стандартов и норм, - рассказала директор пункта по приему вторсырья Наталья Егорова. Стоит особо отметить, что ИП "Егорова" совместно с Назарбаев Интеллектуальная школа устанавливают самостоятельно изготовленные урны для сбора макулатуры, а также принимают заявки от организаций для установки контейнеров для сбора макулатуры. Это очень хороший пример для всех нас, ведь каждый из нас может внести свой вклад в решение глобальной экологической проблемы.

Сделаем свой родной Атырау чище!

Пункт приема вторсырья находится по адресу: город Атырау, ул. проезд Элеватора, 30 График работы: ежедневно с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье - с 9:00 до 13:00. Тел.: 8-747 -196-19-17; 8-776-073-99-77

