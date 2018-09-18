В пресс-службе АО «КТЖ – Грузовые перевозки» сообщили, что автомобиль проигнорировал запрещающие показания автоматической переездной сигнализации и не остановился перед движущимся маневровым локомотивом. - 18 сентября в 4.20 в черте города Уральск на неохраняемом железнодорожном переезде у подъездных путей ТОО «ТМК-Казтрубпром» водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2114» проигнорировал запрещающие показания автоматической переездной сигнализации и не остановился перед движущимся маневровым локомотивом. В результате грубого нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля произошло столкновение с одним из вагонов состава, - рассказали в пресс-службе АО «КТЖ – Грузовые перевозки». Автоматическая и переездная сигнализация железнодорожного переезда работала исправно. Для выяснения обстоятельств ДТП создана специальная комиссия, случай расследуется. Напомним, сегодня, 18 сентября, в три часа ночи автомобиль "ВАЗ-2114" столкнулся с движущимся локомотивом возле ТД "Променад" на перекрестке улиц Жамбыла  и С.Датова. Автомобиль "ВАЗ-2114" спускался с моста. В это время по железнодорожным путям со стороны СОШ №31 в сторону Мясокомбината ехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. Водитель автомобиля погиб на месте ДТП. Пассажир авто умер по дороге в больницу.  