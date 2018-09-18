В Атырау впервые прибыла передвижная выставка главы государства
Сегодня, 18 сентября, в Атырауском областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш.Сариева состоялось торжественное открытие передвижной фондовой выставки «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество». В течение 2 месяцев выставка будет представлять свои экспонаты жителям и гостям города Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В церемонии открытия выставки приняли участие начальник канцелярии президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности директора библиотеки первого президента РК Елбасы Махмуд КАСЫМБЕКОВ и аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, представители интеллигенции региона и студенческая молодежь.
В своем приветственном выступлении Махмуд КАСЫМБЕКОВ отметил, что он прибыл в Атырау по специальному поручению главы государства.
- Мы привезли в Атырауский регион экспонаты, которые имеют очень важную историческую ценность. Сегодня мы собираемся ознакомить всех собравшихся с передвижным музеем первого президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Здесь имеется более 1000 экспонатов и рукописей, награды от более 50 государств. Кроме того, выполняя прямое указание президента, с нами вместе прибыл и президентский оркестр, состоящий из 130 человек. Это особый подарок от президента Республики Казахстан жителям области, - рассказал начальник канцелярии президента Казахстана.
Выставка состоит из четырех частей:
1. Путь Лидера.
2. Феномен Лидера.
3. Лидер, признанный миром.
4. Награда Президенту – Признательность народу.
На торжественной церемонии открытия выступил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, в своей речи он пригласил жителей области принять участие в выставке.
- Независимый Казахстан и Нурсултан НАЗАРБАЕВ – неотъемлемы друг от друга. Наш президент взял на себя личную ответственность и при поддержке казахстанцев создал независимое государство, которое сейчас признают во всем мировом сообществе. Елбасы стал общенациональным лидером, он играет важную роль в контексте исторических процессов и событий, определяющих содержание эпохи и эволюции общественного сознания. Наш сегодняшний мир - плоды его кропотливой работы. Благодаря выставке вы сможете получить полную информацию о лидере нации и ознакомиться с мнением мировых политиков о нашей стране и нашем президенте. Сегодняшнее событие – историческое, и я приглашаю всех вас стать его свидетелями, - сказал глава региона.
Передвижной выставочный проект библиотеки Елбасы «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество» стартовал в ноябре 2017 года в Алматы, продолжил свою работу в феврале 2018 года в Шымкенте. В обоих городах выставка прошла с большим успехом, которую посетило более 250 тысяч человек.
Отметим, что выставка «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество» в областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени. Ш.Сариева продлится на протяжении двух месяцев. Вход на выставку бесплатный.
