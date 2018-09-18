В церемонии открытия выставки приняли участие начальник канцелярии президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности директора библиотеки первого президента РК Елбасы Махмуд КАСЫМБЕКОВ и аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, представители интеллигенции региона и студенческая молодежь. В своем приветственном выступлении Махмуд КАСЫМБЕКОВ отметил, что он прибыл в Атырау по специальному поручению главы государства. - Мы привезли в Атырауский регион экспонаты, которые имеют очень важную историческую ценность. Сегодня мы собираемся ознакомить всех собравшихся с передвижным музеем первого президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Здесь имеется более 1000 экспонатов и рукописей, награды от более 50 государств. Кроме того, выполняя прямое указание президента, с нами вместе прибыл и президентский оркестр, состоящий из 130 человек. Это особый подарок от президента Республики Казахстан жителям области, - рассказал начальник канцелярии президента Казахстана. Выставка состоит из четырех частей: 1. Путь Лидера. 2. Феномен Лидера. 3. Лидер, признанный миром. 4. Награда Президенту – Признательность народу. На торжественной церемонии открытия выступил аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ, в своей речи он пригласил жителей области принять участие в выставке. - Независимый Казахстан и Нурсултан НАЗАРБАЕВ – неотъемлемы друг от друга. Наш президент взял на себя личную ответственность и при поддержке казахстанцев создал независимое государство, которое сейчас признают во всем мировом сообществе. Елбасы стал общенациональным лидером, он играет важную роль в контексте исторических процессов и событий, определяющих содержание эпохи и эволюции общественного сознания. Наш сегодняшний мир - плоды его кропотливой работы. Благодаря выставке вы сможете получить полную информацию о лидере нации и ознакомиться с мнением мировых политиков о нашей стране и нашем президенте. Сегодняшнее событие – историческое, и я приглашаю всех вас стать его свидетелями, - сказал глава региона. Передвижной выставочный проект библиотеки Елбасы «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество» стартовал в ноябре 2017 года в Алматы, продолжил свою работу в феврале 2018 года в Шымкенте. В обоих городах выставка прошла с большим успехом, которую посетило более 250 тысяч человек. Отметим, что выставка «Нурсултан НАЗАРБАЕВ: эпоха, личность, общество» в областном музее художественного и декоративно-прикладного искусства имени. Ш.Сариева продлится на протяжении двух месяцев. Вход на выставку бесплатный. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.