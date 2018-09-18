Помощник президента Алихан Смаилов назначен министром финансов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт primeminister.kz. Фото с сайта Strategy2050.kz - Назначить Смаилова Алихана Асхановича Министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан, — говорится в Указе Главы государства.
Алихан Смаилов родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», в 1996 г. — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления. В 1993–1999 гг. работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест»; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК. 1999–2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике. 2003–2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». 2006–2009 гг. — вице-министр финансов РК, президент НХ «КазАгро». 2009–2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике. 2014–2015 гг. — председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. В декабре 2015 г. Указом Главы государства назначен помощником Президента РК.