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Социум

Американская ассоциация юристов учила молодых судей в Уральске

В областном суде в рамках сотрудничества союза судей РК под представительством американской ассоциации юристов «ABA CEELI» прошел совместный научно-практический семинар на тему «Методика составления судебного решения по гражданским делам» для судей, стаж работы которых составляет менее трех лет. Основными докладчиками семинара были судья Верховного суда в отставке Николай МАМОНТОВ, судья Северо-Казахстанского областного суда в отставке Инесса КУАНОВА и глава Казахстанского представительства Американской ассоциации юристов Шолпан ТАШМУХАМБЕТОВА. На первой сессии семинара на тему "Методика подго
Marat
Американская ассоциация юристов учила молодых судей в Уральске
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В областном суде в рамках сотрудничества союза судей РК под представительством американской ассоциации юристов «ABA CEELI» прошел совместный научно-практический семинар на тему «Методика составления судебного решения по гражданским делам» для судей, стаж работы которых составляет менее трех лет. Основными докладчиками семинара были судья Верховного суда в отставке Николай МАМОНТОВ, судья Северо-Казахстанского областного суда в отставке Инесса КУАНОВА и глава Казахстанского представительства Американской ассоциации юристов Шолпан ТАШМУХАМБЕТОВА. На первой сессии семинара на тему "Методика подготовки по гражданским делам искового производства" Николай МАМОНТОВ поделился своим опытом подготовки дел к судебному разбирательству. Перед молодыми судьями выступила Инесса КУАНОВА с докладом на тему «Установление фактов». Как пояснила Инесса Зейнуловна, такая необычная форма поможет молодым специалистам научиться логически мыслить и отделять полезную информацию от незначительной. - Благодаря такому подходу молодые судьи начнут более систематически подходить к материалу, видеть его в комплексе, станут более четко разграничивать фактические обстоятельства, лучше применять правовые нормы, - говорит Инесса КУАНОВА. - Когда читаешь сухие нормы закона, они очень сложно укладываются в голове и представляют сложность в понимании и толковании, особенно для молодых судей. Нашей задачей стоит раскрыть содержательную сторону ведения каждого процессуального действия. Со своей стороны молодые судьи старались уяснить для себя, на что нужно обратить внимание, а что может привести их к заблуждению. После увлекательного доклада в слайд-шоу, они получили возможность на практике разобрать, что на самом деле является фактами, а что второстепенной информацией. Так, на примере бракоразводного процесса молодым судьям предлагалось найти, что здесь факты, а что субъективное мнение. Как рассказали организаторы, такие семинары уже проводились в Караганде, Шымкенте, Кызылорде, Актау и имеют хорошие результаты.
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семинар Судьи

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