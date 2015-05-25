Американская ассоциация юристов учила молодых судей в Уральске

В областном суде в рамках сотрудничества союза судей РК под представительством американской ассоциации юристов «ABA CEELI» прошел совместный научно-практический семинар на тему «Методика составления судебного решения по гражданским делам» для судей, стаж работы которых составляет менее трех лет. Основными докладчиками семинара были судья Верховного суда в отставке Николай МАМОНТОВ, судья Северо-Казахстанского областного суда в отставке Инесса КУАНОВА и глава Казахстанского представительства Американской ассоциации юристов Шолпан ТАШМУХАМБЕТОВА. На первой сессии семинара на тему "Методика подго