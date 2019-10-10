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Социум

Антитеррористические учения пройдут в Актобе

Учение будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом Актюбинской области, 10 октября учение будет проводиться на территории АО «Международный аэропорт Актобе». – Антитеррористической учение - это плановое мероприятия, целью которого является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действии служб аэропорта, сил и средств АООШ по экстренному реагированию на террористические прояв
Арайлым Усербаева
Антитеррористические учения пройдут в Актобе
Учение будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом Актюбинской области, 10 октября учение будет проводиться на территории АО «Международный аэропорт Актобе». – Антитеррористической учение - это плановое мероприятия, целью которого является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действии служб аэропорта, сил и средств АООШ по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта. Учение максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов, - сообщили в областном штабе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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