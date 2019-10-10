Антитеррористические учения пройдут в Актобе

Учение будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом Актюбинской области, 10 октября учение будет проводиться на территории АО «Международный аэропорт Актобе». – Антитеррористической учение - это плановое мероприятия, целью которого является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка совместных действии служб аэропорта, сил и средств АООШ по экстренному реагированию на террористические прояв