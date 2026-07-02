Аспирин и уголь подорожали на 74%: какие лекарства стали дороже в Казахстане

В Казахстане производство фармацевтической продукции выросло на 38%, однако цены на лекарства продолжают бить рекорды.

В Казахстане на фоне значительного увеличения объемов фармацевтического производства продолжают расти розничные цены на медикаменты. По данным аналитиков EnergyProm, за первые пять месяцев 2026 года выпуск основных лекарственных препаратов в стране достиг 109,5 млрд тенге, что на 38,3% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

География фарминдустрии: где производят лекарства?

Фармацевтическое производство в стране остается сконцентрированным в нескольких региональных центрах, которые обеспечивают более 93% всего выпуска. Лидером по объемам является Карагандинская область, где производство за год выросло в 2,3 раза (до 40,2 млрд тенге). В то же время в Шымкенте, Алматинской области и Алматы наблюдалось сокращение объемов выпуска.

Почему цены продолжают расти?

Несмотря на рост производства, инфляция в секторе сохраняется: в мае цены поднялись на 1,7% за месяц, а в годовом выражении - на 19,3%. При этом наиболее заметное подорожание за год зафиксировано в Акмолинской (на 28,6%) и Северо-Казахстанской (на 27,1%) областях.

Список препаратов с самым резким ростом цен:

Ацетилсалициловая кислота - подорожала на 74,2%;

Активированный уголь - на 73,7%;

Парацетамол - на 51,6%;

"Но-шпа" - на 37,1%;

"Смекта" и "Корвалол" - на 32% и 32,1% соответственно.

Что меняется в системе?

Государство предпринимает шаги по дерегулированию цен и ускорению вывода препаратов на рынок. Казахстан стал первой страной СНГ, достигшей третьего уровня зрелости национальной регуляторной системы обращения лекарств по оценке ВОЗ, а внедрение "единого окна" сократило сроки регистрации препаратов с 210 до 100 дней.

Тем не менее, импортозависимость остается актуальной. Хотя доля казахстанских антибиотиков на внутреннем рынке выросла до 34,3% (против 25,2% годом ранее), рынок витаминов практически полностью зависит от внешних поставок, где доля отечественного производства составляет менее 2%.