У англичан это состояние трактуется как обычная простуда. А у нас, постсоветских гражданах, его называют иначе - острое респираторное вирусное заболевание, поражающее органы дыхания. Что за вирусы вызывают недуг? Так сразу и не скажешь. Потому что их до 200 разновидностей - по одним источникам, до 300 - по другим. Противоядия, если можно так выразиться, почти нет.Симптоматика почти во всех случаях конкретная: 1. температура (иногда значения более высокие и сопровождаются ломотой в теле, ознобом и другими опасными симптомами); 2. выделения из носа; 3. кашель; 4. першение или боль в горле; 5. иногда расстройство работы ЖКТ и т.д.Вирусы. Как они попадают в наш организм, если это не холод виноват, как утверждают многие? Спокойно попадают. И фактор холодной погоды таки присутствует. Ведь в холода мы сидим чаще в отапливаемых помещениях. А здесь? А здесь, в помещении, кроме нас, от 3 до 50 и более человек активно не только вдыхают, а и выдыхают, вирусы, в том числе. Можно себе представить, как ликуют от возможности пошкодить эти вредные ребятишки-вирусишки, плодясь в пересохшей от сухого воздуха носоглотке!Тут правильнее будет сказать, чем отличается легкая форма течения простуды от более грозной. Ведь грипп и простуда - это два вида респираторных заболеваний. Только вот вызваны они разными вирусами. Представьте, это так. Просто течение гриппа более тяжкое, в отличие обычной простуды. Вплоть до смертельных исходов. Но, между тем, этот вирус – единственный, на который ученые таки нашли управу. Есть прививки. Напридумана куча лекарств. И, наконец, есть испытанные подходы в лечении и профилактике.Скорее всего, виной тому наше недалекое советское прошлое. Как было раньше? Чуть что, мы звонили 03, мчались в поликлинику на прием, сидели на больничном или ложились «поболеть» в стационар. И мы с вами тоже обожаем поболеть, пошататься по врачам и полечиться. При этом лежим порой в кровати и даже не проветриваем, задыхаясь в душных комнатах. Ждем, пока симптомы пройдут. Куда там до прогулки или до элементарных гигиенических процедур! Боимся осложнений. Вот и болеем. Но, что обидно! Доктора, движимые, чем угодно, только не клятвой Гиппократа, делают назначения. Но… Достаточно часто бесполезные при простуде таблетки сурово опустошают наши кошельки.Вы будете сейчас недоумевать и даже смеяться. Но многие врачи прямо так и говорят про простуду – ты ее хоть лечи дней пять-семь, хоть не делай этого, она сама пройдет. Ну, нет специфического лечения, не удосужился никто еще что-то путёвое придумать. И что же? Как показывает практика, в легких случаях так и происходит. Тут многое зависит от состояния здоровья человека, от того, какие меры он принял при первых же признаках заболевания, от вируса, который спровоцировал его, и т.д. Что советуют люди бывалые и честные эскулапы? Если нет симптомов гриппа, желательно: 1. все сделать для облегчения состояния, уменьшив выраженность симптомов; 2. в первые дни обеспечить таки покой и постараться вылежаться; 3. употреблять больше жидкости; 4. промывать нос физраствором или «аквамарином», что является заменителем «морской воды», которую можно взять в аптеке; 5. увлажнять воздух комнаты любыми подручными средствами, вплоть до развешивания влажных полотенец или легких не горячих ингаляций; 6. проветривать чаще помещение. Если все же не обошлось без более грозной инфекции, не занимайтесь самолечением. Вызывайте врача на дом или скорую помощь при повышенной (после 38.5 градусах) температуре. А пока карета добирается до вас, примите что-то противовоспалительное типа, скажем, парацетамола и ибупрофена, если у вас нет на них аллергии. Хорошо бы уточнить во время звонка в скорую, что именно можно вам или вашим близким принять.Страшно, очень страшно, когда видишь на термометре эту строчку ртути, которая у тебя на глазах карабкается к критическим цифрам. Особенно страшно, если это ребеночек. Но надо собраться и вспомнить некоторые моменты. Ведь важно принимать правильные решения и облегчить болезнь. • Во-первых, первые дни у деток протекают тяжко и с высокой температурой, которая моментально может подняться до сорока. Если видите, что уже более 38.5, можно дать парацетамол или то, что посоветует врач неотложки. • Во-вторых, ребенка можно раздеть и отправить под теплый душ. Тело должно высохнуть на воздухе, это помогает сбить высокие цифры. • В-третьих, дайте болящему что-то, что облегчит его состояние, ведь у него сейчас и голова раскалывается, и тело ломит. Пусть все это уточнит и обязательно даст рекомендации детский врач, пока едет к вам. Помните, что при таких состояниях важно не допустить обезвоживания детского организма. Ведь порой из-за этого и бывают опасные последствия. И хорошо, если это будет вода щелочная (по возрасту смотрите!) или с малиной, смородиной, или яблочный сок, не особо наваристый бульончик, теплый чаёк. • Если нос забит, применяйте, но очень аккуратно, сосудосуживающие средства. Особенно осторожно давайте их деткам. Обязательно в таких ситуациях промывание физраствором, словом, важно снять отечность слизистой. Горло полощите раствором соли, соды и йода. • Пить или не пить что-то типа Фервекса и пр.? До назначения врача можно – в качестве скорой помощи. Т.к. в них есть НПВС (то есть нестероидные противовоспалительные средства), антигистаминные, отхаркивающие. Это все можно проделывать и со взрослыми, подхватившими простуду, до визита к доктору.1. Не надо самому себе назначать лекарства и, тем более, антибиотики. Ведь они используются при бактериальных инфекциях, а на вирусы они не действуют никак. 2. Не покупайте для укрепления иммунитета безрецептурные «иммуномодуляторы» или «иммуностимуляторы», интерфероны и т.д. Бесконтрольный прием может круто навредить иммунной системе. 3. При высокой температуре нельзя впадать в панику. Высокие цифры могут держаться несколько дней, снижаясь после приема жаропонижающих средств. Знайте, что при температуре организм успешно воюет против чужеродного вируса. 4. Вызов скорой или неотложки оправдан при супер высоких цифрах или если они сохраняются более пяти дней, вопреки приему НПВС, а также при появлении судорог или обезвоживания у детей. 5. После приезда скорой помощи и оказания первой помощи надо на следующий день вызвать врача. Не переносите простуду и, тем более, грипп на ногах.Если речь о гриппе, то тут спасает вакцинация, которую считают в России эффективным средством. Лучше делать прививки ежегодно, и пусть это будет осень. А от остальных ОРВИ нет вакцин, зато их течение не так опасно. Чтобы не заразиться и не заболеть, постарайтесь: • не бывать в тесных и плохо вентилируемых помещениях, где есть большое скопление людей - особенно это касается вспышек простудных заболеваний; • проветривать свое жилище регулярно, открывая окна; • протирать спиртом или другими средствами ручки дверей и пр.; • если в доме больной, максимально изолировать его, выделив отдельную посуду и средства гигиены; • отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни; • соблюдать элементарные правила гигиены; • наладить сбалансированное питание, употребляя много овощей, фруктов и блюд из них; • употреблять нужное количество жидкости; • носить дома маску.Кстати, европейцы меньше болеют, потому что иммунизируются активно. Например, выходят сами или выводят детей полураздетыми покидаться снежками во дворе. Может, и нам не мешало бы устраивать что-то подобное? Но, опять же, все это очень индивидуально! Помните, что здоровье в ваших руках. Ведь сама простуда или грипп не опасны. Опасны осложнения. И последнее. Все, что здесь написано, полезно взять на вооружение. Но советы по лечению согласуйте на консультации с вашим лечащим врачом.