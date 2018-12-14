Простой, экономичный и оригинальный вариант оформления балкона или лоджии. Используя деревянные поддоны можно сделать удобные сидения и небольшой столик, этого будет вполне достаточно для посиделок с друзьями. Яркости и комфорта придают разноцветные подушки. А цветок в горшке напоминает о природе.Для любителей тропиков и отдыха у моря, такой вариант будет идеален. Минимальное количество мебели из дерева, комнатные цветы и жалюзи из бамбука окунут в атмосферу лета. Здесь можно почувствовать себя владельцем бунгало на берегу океана. Теплые тона и отсутствие электроники позволит расслабиться и обрести новые силы на свершение важных дел.Почитать в тихом, укромном месте в свободное от работы время - что может быть лучше. Для владельцев квартиры с классической лоджией отлично подойдет вариант оформления библиотеки или небольшого, уютного кабинета. Сюда отлично помещается книжный шкаф стандартного размера, журнальный столик для размещения нетбука и кресло для отдыха. Красок можно внести с помощью комнатных цветов.Нередко балкон стандартных размеров украшают цветами, создавая атмосферу сада и тепла. Разнообразить такой цветник можно с помощью декоративных элементов, гирлянд и даже мебели. Небольшой столик со стульями необычного окраса позволят насладиться вечерним теплом в компании с близким человеком.Оборудовать лоджию под кабинет несложно. Здесь достаточно места для размещения компьютерного стола, кресла и небольшого дивана для отдыха. В сдержанный дизайн комнаты легко привнести дизайнерскую, яркую ноту. Для этого достаточно повесить гардину насыщенного оттенка и использовать хотя бы один элемент мебели яркого окраса. В таком кабинете никто не будет отвлекать от работы.Из обычного балкона можно сделать настоящее произведение искусства, арт-объект. Для этого не нужна дизайнерская мебель, достаточно обычного деревянного стола, скамьи и несколько полок. Главное - не бояться проявлять фантазию и креатив. Винтажные предметы, комнатные цветы, теплые тона комнаты создадут атмосферу уюта и тепла.Комнатные цветы, отделка под камень и деревянная мебель всегда гармонично сочетаются. Не обязательно отправляться на прогулку, чтобы насладиться цветочным ароматом. У вас будет собственный палисадник в квартире. А для хозяйки это еще и отличный способ проведения досуга.Любители комнатных растений могут создать собственный райский уголок прямо на балконе. Разнообразить цветущий палисадник можно с помощью натурального или декоративного камня, из которого можно соорудить небольшой водопад. Чтобы создать домашнюю оранжерею, достаточно фантазии, цветов и декоративных элементов.Комфортная и стильная зона отдыха на лоджии - один из наиболее популярных вариантов выполнения. Здесь можно проводить беседы с друзьями, пить горячие напитки вечерами с близкими людьми либо читать книгу, наслаждаясь видом из окна. Сдержанная цветовая гамма не отвлекает и дает возможность отдохнуть глазам.Для создания оригинального дизайна бывает достаточно убрать все лишнее с балкона, покрасить его в яркие, необычные тона и установить минимум мебели. Такое сочетание напоминает уютный дворик или приезд к любимой бабушке. Статуэтки и другие декоративные элементы в стиле винтаж внесут свою "изюминку" в интерьер.Из обычной лоджии можно сотворить комнату, напоминающую лучшие рестораны. Украсить комнату можно с помощью зеркал, картин. Минимализм является главной "фишкой" такого интерьера. Небольшая столешница, барные стулья и удобный диван - это вся мебель, необходимая для расстановки.Мягкие, теплые тона, плетеная мебель и журнальный столик - таких элементов достаточно для создания умиротворенной и уютной атмосферы. Подоконники можно использовать как полочки или небольшие столики. Украшением балкона послужат подвесные комнатные растения.Такой дизайн не требует больших затрат и большого количества дополнительной мебели. Идеально подойдет для больших компаний, которые любят смотреть на город в уютной, домашней атмосфере. Каменная кладка всегда была и остается идеальной для оформления балкона или лоджии.Роскошный вариант оформления балкона. В комнате, оформленной в королевском стиле, уютно, легко и уединенно. Покачиваясь в удобном кресле-качалке или сидя на мягкой скамье, можно насладиться тишиной и умиротворенной обстановкой.Проявив фантазию, балкон можно сделать не только уютной комнатой, но и функциональной. Такая идея подойдет для каждой девушки. Здесь можно не только нанести макияж при солнечном свете, но и насладиться тишиной.