В преддверии Дня Независимости в Алматинском районе города Актобе состоялось открытие нового суда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Кайрат Елибаев, а также руководители государственных и правоохранительных органов, ветераны и работники судебной системы.

Отличительной особенностью нового суда является первый в регионе фронт-офис, где для удобства граждан функционируют зона самообслуживания и информационный центр, кабинеты медиаторов, адвокатов и нотариуса. Двухэтажное современное здание спроектировано с учётом большого потока населения. Специальные условия создали для людей с ограниченными возможностями. Все имеющиеся здесь 6 залов судебного заседания снабжены системой аудио-видео фиксации.

Бердыбек Сапарбаев, осмотрев материально-техническое оснащение, также ознакомился с работой электронного судопроизводства и работой пилотного проекта «Смарт суд».

«Создание условий для качественного правосудия – это один из важнейших приоритетов Главы государства. В этом здании имеется все необходимое для комфортной работы сотрудников и пребывания посетителей. Главная ваша задача – обеспечить законность, открытость и прозрачность при отправлении правосудия, максимально исключить бюрократию и волокиту в работе с гражданами», - отметил аким области в беседе с судьями и работниками суда.

Глава региона также поздравил собравшихся с Днем Независимости РК, пожелав повышения доверия населения к судам.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.