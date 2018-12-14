Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции рассказали, что в ходе проведения ОПМ территориальными подразделениями департамента полиции в общей сложности было раскрыто 40 фактов кражи скота, из них 17 были выявлены и раскрыты в дежурные сутки, 17 из числа ранее совершенных и 4 из категории краж, совершенные в «прошлые годы». - Кроме этого, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками оперативных подразделений департамента полиции и отдела полиции Каратобинского района была пресечена деятельность преступной группы, которая с 2015 года по настоящее время занималась кражей скота на территории Каратобинского района ЗКО. За это время они совершили кражу более 100 голов КРС и лошадей. Судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде «содержание под стражей». Досудебное расследование ведёт следственное управление по ч.3 ст.188 УК РК "Кража" по более 20 эпизодам, - сообщили в пресс-службе полиции. Начальник управления криминальной полиции департамента полиции ЗКО Ерлан Арыстанов призвал жителей области осуществлять контроль за выпасом скота. В качестве альтернативы, предлагается методика контроля за передвижением скота, находящегося на вольном выпасе, с использованием GPS-трекеров. Департамент полиции ЗКО в случаи пропажи сельскохозяйственных животных, просит граждан незамедлительно обратиться в полицию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.