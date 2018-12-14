Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным АФ «Казгидромет», 15 декабря в Атырауской области прогнозируется гололед. В целях предотвращения несчастного случая ДЧС Атырауской области предупреждает: - Соблюдать особую осторожность при переходе через проезжую часть дороги; - Передвигаться медленно, не торопитесь; - Старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, лестницы, склонны и т.п.); - Желательно отложить дальнюю поездку на автотранспорте. Если Вы стали очевидцем несчастного случая, наберите номер службы спасения «112». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.