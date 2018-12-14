В настоящее время по факту массовой гибели рыбы в р.Урал возбуждено 2 уголовных дела - по статье 336 УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов", а также по статье 328 "Загрязнение, засорение или истощение вод". Об этом в ходе брифинга в Рнгиональной службе коммуникаций рассказали члены межведомственной комиссии, занимающейся расследованием фактов массовой гибели рыбы в реке Перетаска и р.Урал. Как рассказал главный государственный инспектор экологии по Атырауской области Кайраткали Хайрулла, в настоящее время в регионе проверяются 4 предприятия, осуществляющие сброс воды в реку. Это КГП "Атырау Су Арнасы", АО "Атырауская ТЭЦ, Урало-Атырауский рыбоводный осетровый завод, а также Атырауский осетровый рыбоводный завод. Кроме того, по словам специалистов, в рыбе, погибшей 2 декабря в р.Перетаска, лабораторные исследования показали присутствие аммиака. Однако, санитарные врачи рассказали о том, что в Областной инфекционной больнице не наблюдается увеличение числа пациентов с острой кишечной инфекцией. -За этот период в Областную больницу поступило всего лишь два пациента с подозрениями на острую кишечную инфекцию, у одного из низ низ диагноз не подтвердился. Отметим, что при отравлении аммиаком наблюдается токсикологическое отравление, - рассказал заместитель руководителя Департамента по охране общественного здоровья Ерболат Уаисов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.0 Камилла МАЛИК