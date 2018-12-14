В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения, ФСМС и ТОО «СК -Фармация» с 12 декабря и до конца 2018 года будет осуществлена рассылка SMS-сообщений пациентам, чьи данные как получателей бесплатных лекарств отражены в системе ИСЛО в ноябре-декабре текущего года. Прогнозируется, что рассылка будет осуществлена по 3 млн телефонных номеров, указанных в рецептах. В сообщении будет содержаться информация о дате и наименовании предоставленных лекарств. В случае, если пациент не получал эти медикаменты, ему будет предложено направить в ответ на SMS-уведомление цифру «0» или позвонить в контакт-центр ТОО «СК-Фармация» по номеру. H46lmiy8l6Q - Мы понимаем, что номера в картах пациентов могут быть указаны неверно и рассылку получат не все, поэтому обращаем внимание населения на возможность пожаловаться через контакт-центр «СК-Фармации», - отметила и. о. председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ботагоз Жакселекова. Полученные данные будут анализироваться, по каждой жалобе о неполученных лекарств будет проведено расследование, выявленные нарушения будут переданы в Минздрав Казахстана и Комитет охраны общественного здоровья для принятия решенийпо ним. ФСМС является оператором двух пакетов медицинской помощи:, финансируемого из республиканского бюджета и, финансируемого за счет отчислений и взносов работодателей, граждан и государства. Оплата услуг в рамках пакета ГОБМП ведется Фондом с начала текущего года, в рамках пакета ОСМС начнется с 2020 года. Сумма контракта между ФСМС и «СК-Фармация» в 2018 году составляет 101,9 млрд тенге. По состоянию на 5 декабря 2018 года, медицинские организации выписали рецепты на 79 млрд тенге, сумма обеспеченных (отоваренных) рецептов составляет 73,1 млрд тенге.