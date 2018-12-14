Такое количество человек пострадали только за один день, 13 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что за сутки в травмпункты больниц обратились 69 человек с различными травмами. Нужно отметить, что 14 декабря в Уральске после прошедшего накануне дождя все улицы сковало гололедом.