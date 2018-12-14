Сегодня, 14 декабря, в Уральском городском маслихате прошла очередная сессия, на которой был рассмотрен бюджет на 2019-2021 годы. - В 2018 году бюджет города составил 41,3 млрд тенге. Основные направления - уточнение бюджета на на следующий год. В связи с тем, что строительство домов переходит на следующий год, идет возврат выделенных средств в бюджет. Кроме того, предусмотрены средства на продолжение капитльного ремонта улиц города, капремонт улиц поселка Деркул. Также сегодня был рассмотрен вопрос утверджения бюджета на 2019-2021 годы. Бюджет мы начинаем с отметки 39,1 млрд тенге, предусмотрены средства на строительство многоквартирных домов за счет государственных ценных бумаг, это5,1 млрд тенге. Также предусмотрены средства на продолжение работ по реконструкции тепломагистралей 4 и 8, начата реконструкция водопроводных сетей, предусмотрены средства на различные доплаты учителям школ города, установленные законодательством РК. Более 1 млрд тенге будет направлено на оплату труда гражданских служащих, - рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Уральск Альмира Тулегенова. Бюджет был принят депутатами единогласно. В своем выступлении перед депутатами аким Уральска Мурат Мукаев отметил, что выделенные средства пойдут на капитальный ремонт дорог, строительство школ, подведение инфраструктуры, а также строительство нового микрорайона Акжайык. - Основная часть бюджета традиционно направлена на социальную сферу. 10,2 млрд тенге будет направлено на строительство, что больше на 42% по сравнению с прошлым годом. В городе строится 15 многоквартирных домов, а это 2164 квартиры, общей стоимостью 20,7 млрд тенге, - рассказал Мурат Мукаев. - На сегодня отремонтировано 202 километра дорог на 178 улицах на сумму 24 млрд тенге. Нужно отметить, что ремонт дорог проводился во всех частях города и населенных пунктах. По словам градоначальника подведены подъездные пути к 30 социальным объектам - это 10 школ, 6 вузов, дом престарелых и другие объекты. - На сегодняшний день доля дорог, имеющих асфальто-бетонное покрытие и находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 76% или 295 километров, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на сегодняшний день в Уральске насчитывается 41 аварийный дом и 200 ветхих, где проживает почти полторы тысячи человек. 11 домов было снесено, 5 многоэтажек строится, в конце года будет сданоеще два дома по линии ГЧП. Также в этом году были построены три новые школы и отремонтирована СОШ №19, - сообщил аким города. По словам акима Уральска, в следующем году будет проводиться водоснабжение в село Ветелки. Уже получено одобрение из республиканского бюджета. В прилегающие поселки также будет подведен водопровод. Помимо этого, в новом году планируется пополнить городской автопарк 130 новыми автобусами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.