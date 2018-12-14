RoMVWy2PINw Бабушка девочки рассказала, что ребенок неделю болел и не ходил в школу. - Лечили дома. Потом ей стало получше и один день она сходила в школу. В тот день утром я ушла на работу. Дома осталась дочь с внучкой. Потом мне позвонила дочь и сказала, что Айару плохо, что она упала в обморок и у неё начались судороги. Я на такси приехала домой. По дороге созванивалась с дочкой и сказала, чтобы она делала ей массаж. Когда я приехала Айару уже умерла, - рассказала бабушка Асемгуль. По словам женщины, врачи пытались её реанимировать. - Однако все было бесполезно. Приехала полиция. Вскрытие показало, что внучку якобы задушили. В этом подозревают мать. Она сейчас находится в горотделе. Я в это не верю. Моя дочь не могла этого сделать. Айару же болела до этого. Возможно, у неё из-за этого остановилось дыхание. Может, она задохнулась кровью. Отца у девочки нет. Дочь родила её для себя. Я сама с пеленок её растила, ухаживала за ней, - сообщила женщина. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что 12 декабря в 10.46 на станцию скорой помощи поступил вызов. - У ребенка была остановка дыхания. Смерть наступила до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе облздрава. - Действительно 12 декабря был обнаружен труп малолетней девочки. По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Подозреваемая задержана и водворена в ИВС, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. - Иная информация в интересах следствия не разглашается. Редакция направила запрос в департамент полиции и ждет более подробную информацию.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.