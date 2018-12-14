Клиенты банка сообщают, что в приложении Kaspi.kz не отображается баланс счёта, передает Infоrmburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В работе Kaspi.kz произошёл сбой. Клиенты банка сообщают, что в мобильном приложении не отображается баланс счёта. В пресс-службе банка подтвердили сбой в работе мобильного приложения. "Произошёл небольшой сбой в программной обеспечении. В результате некорректно отображаются остатки на счетах у некоторых клиентов по счетам Kaspi Gold на Kaspi.kz. Это касается только отображения остатков на Kaspi.kz. Снятия в банкоматах, покупки в магазинах можно делать как обычно. Стараемся быстро исправить и приносим извинения за неудобства", – сообщили в Kaspi. Кроме этого невозможно дозвониться в call-центра Kaspi по номеру: 9999.