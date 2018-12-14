Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу в 10:30 на пересечении улиц Т.Алиева и А.Молдагуловой. - Автобус марки "ПАЗ" протаранил служебную машину ДПС, в которой находились 2 сотрудника при исполнении служебных обязанностей. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, автобус принадлежит одной из частных компаний города. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.