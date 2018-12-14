– На 2019-2020 годы будут уточнения. Заявки у нас есть и мы поэтапно будет согласовывать с акиматом области. Паспортизацию мы завершили. В 2019 году мы отправим на уточнение, - заявил Амангельды Давлетжанов. Аким ЗКО Алтай Кульгинов поручил решить этот вопрос в самое ближайшее время. – Сегодня же проведите встречу с управлением сельского хозяйства. Ответьте на все вопросы. Сейчас вы ни на один вопрос не смогли ответить. Амангельды Давлетжанов, я вам делаю замечание. Вы даже два слова связать не можете. Ответьте что делается? - возмутился глава региона. Впрочем и на это это замечание глава управления природных ресурсов не ответил.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО Кайсар Манкараев, областной бюджет на 2019 год определен в размере 142,5 млрд тенге, в 2020 году он будет составлять 102,4 млрд тенге, а в 2021 - 104 млрд тенге по поступлениям и расходам. – Основными направлениями областного бюджета являются социальная поддержка, здоровье, образование и улучшение условий жизни. С учетом реализации инвестиционных проектов на социальную сферу направлено 31,8 млрд тенге. Из них на образование - 18,6 млрд тенге. В эту сумму входит строительство трех школ в городе Уральск, в Акжайыкском и Казталовском районах. На сферу здравоохранения - 3,8 млрд тенге, на социальное обеспечение 3,6 млрд тенге, на культуру, спорт, туризм, архив, молодежную политику и информационное пространство предусмотрено 5,8 млрд тенге, - отметил Кайсар Манкараев. В сферу ЖКХ направят порядка 17,6 млрд тенге, из них на 8,7 млрд тенге построят новое жилье. Кроме этого средства были выделены на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на реконструкцию и строительство систем тепло и водоснабжения сельских населенных пунктов и города, а также на развитие газотранспортной системы. – Также по области продолжается работа по содержанию, капитальному, среднему и текущему ремонту дорог, а также развитию транспортной инфраструктуры. Так, на эти цели направлено свыше 10 млрд тенге. Кроме того, в области реализуются проекты в рамках ГЧП. В бюджете на 2019 год предусмотрены средства в общей сумме 390 млн тенге по двум проектам здравоохранения и одному проекту в сфере дорог, - рассказал Кайсар Манкараев. Депутат областного маслихата поинтересовался тем, что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по объектам регулярного орошения. – Я здесь не увидел (выделения средств - прим.автора) на разработку ПСД по объектам регулярного орошения, о которой говорится уже второй год. У вас практически ничего не предусмотрено. Почему? На 14 тысячах гектарах республика предусмотрела строительство регулярного орошения в нашей области. Любое строительство начинается с ПСД. В других областях вся эта работа уже ведется. А у нас только разговоры, - возмутился депутат Катауолла Ашигалиев. Однако руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Амангельды Давлетжанов ответил, что в 2018 году была проведена работа по реконструкции системы лиманных орошений.