В ГУ «ЗРАОСО» КЧС МВД РК поступил вызов о том, что 40-летний мужчина провалился под лед. Несчастный случай произошел возле моста Балыкшы-Жумыскер. - Местный житель решил сократить путь и перейти на противоположный берег по тонкому льду. На середине водоема лед под ним не выдержал, и мужчина провалился. К счастью, прохожие, увидев пытавшегося выбраться из ледяной воды мужчину, с моста бросили веревку с привязанной к нему автомобильной камерой. Так до приезда спасателей в течение 5 минут жители пытались удержать пострадавшего, - рассказали в пресс-службе спасательного отряда. После вызова спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к спасательным операциям. Спасатели передали пострадавшего бригадам скорой медицинской помощи. - Мужчина ослаб из-за сильного переохлождения, но был в состоянии что-либо говорить, - уточнили в пресс-службе ЗРАОСО.