ЧП произошло сегодня, 14 декабря, в 11.30 в районе моста в мкр.Балыкшы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ГУ «ЗРАОСО» КЧС МВД РК поступил вызов о том, что 40-летний  мужчина провалился под лед. Несчастный случай произошел возле моста Балыкшы-Жумыскер. - Местный житель решил сократить путь и перейти на противоположный  берег по тонкому льду. На середине водоема лед под ним не выдержал, и мужчина провалился.  К счастью, прохожие, увидев пытавшегося выбраться из ледяной воды мужчину, с моста бросили веревку с привязанной к нему автомобильной камерой. Так до приезда спасателей в течение 5 минут жители пытались удержать пострадавшего, - рассказали в пресс-службе спасательного отряда. После вызова спасатели оперативно прибыли на место происшествия  и приступили к спасательным операциям. Спасатели передали пострадавшего бригадам скорой медицинской помощи. - Мужчина ослаб из-за сильного переохлождения, но был в состоянии что-либо говорить, - уточнили в пресс-службе ЗРАОСО.   Камилла МАЛИК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  