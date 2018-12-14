В специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы поступило уголовное дело об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе городского суда. Фото с сайта Today.kz - В специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря 2018 года поступило уголовное дело по обвинению Армана Кудайбергенова, Нуралы Киясова и Жанар Толыбаевой, - сказал собеседник. По его словам, уголовное дело состоит из 38 томов. - Дата главного судебного разбирательства не назначена, - отметил собеседник. Кудайбергенов и Киясов подозреваются в краже, разбое и убийстве, Ж.Толыбаева – в недонесении о преступлении. Фигурист Денис Тен трагически погиб 19 июля, когда средь бела дня в центре Алматы он застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы. Приказом главы МВД Казахстана Д.Тен был посмертно награжден ведомственной медалью "За вклад в охрану общественного порядка". С 2011 по 2012 годы Денис Тен проходил срочную военную службу в воинской части 7552 Нацгвардии, дислоцированной в Алматы. Позже он продолжил военную службу по контракту, был членом спортивной команды Национальной гвардии республики. Дослужился до звания "лейтенант". Убийство известного спортсмена вызвало широкий общественный резонанс. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.