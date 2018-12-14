14 декабря в cпециализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении Еркена Нургалиева, который обвиняется в убийстве своей двоюродной сестры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
32-летний Еркен Нургалиев был признан виновным по части 1 статьи 190 "Мошенничество" и части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему было назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденный должен будет выплатить семье убитой девушки моральный ущерб в размере 3 млн тенге и материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге. Приговор огласил судья Кайрат Чалкаров.
Как стало известно из материалов дела, в июне 2018 года Еркен Нургалиев с целью мошенничества, сказал своей двоюродной сестре Карине Дустановой, что может помочь получить диплом о высшем образовании за 200 тысяч тенге.
– 21 июня 2018 года Дустанова, которой нужен был диплом для трудоустройства, передала 200 тысяч тенге Нургалиеву. Деньги она взяла в кредит в одном из банков. 17 сентября около 20.00 Дустанова встретилась с подсудимым. Нургалиев приехал на своем автомобиле. Сидя в машине, Карина Дустанова начала предъявлять претензии, требовать диплом и сказала, что заявит на него в правоохранительные органы. После чего она стала бить его и царапать. В ответ Нургалиев нанес девушке локтем один удар в область левого виска, и она потеряла сознание. Нургалиев переложил девушку на заднее сиденье. Через некоторое время Дустанова пришла в себя и вновь стала требовать диплом. Тогда Нургалиев с целью убийства пересел на заднее сиденье, обмотал шею девушки веревкой и стал душить её. В результате Карина Дустанова скончалась на месте. Причиной смерти девушки явилось удушение петлей, то есть механическая асфиксия, - зачитал судья.
Далее подсудимый выключил сотовый телефон девушки, переложил тело в багажник, вывез её в лесной массив в районе поселка Жайык Зеленовского района и бросил там. А сумочку и телефон поджег там же.
– После этого Еркен Нургалиев уехал в город. Пробыв в компьютерном клубе, он уехал домой к родителям в поселок. Через несколько дней он продал свою машину за 110 тысяч тенге, снял квартиру, выключил телефон и выбросил сим-карту. Там же его арестовали сотрудники полиции, - рассказал Кайрат Чалкаров.
Подсудимый свою вину признал. Однако от дачи показаний он отказался. При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого двоих несовершеннолетних детей.
Родственники Карины Дустановой заявили, что решением суда не довольны и, возможно, будут обжаловать его.
, Карина ДУСТАНОВА пропала 17 сентября. В последний раз девушку видели в районе остановки "Научно-техническая библиотека". Родственники вели активный поиск девушки, размещая информацию о ее пропаже в соцсетях. Позже сотрудники полиции обнаружили тело
23-летней девушки.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
