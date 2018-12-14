Глава региона отметил, что благодаря реформам президента наша страна добилась весомых успехов, обрела мировую известность и авторитет. Аким ЗКО подчеркнул, что Казахстан - государство, которое служит народу. В нем все направлено на рост благосостояние общества. Активная работа проводится по созданию благоприятных условий для бизнеса. В сфере предпринимательства в регионе работают 115 тысяч человек. - В канун Дня Независимости наши товаропроизводители признаны одними из лучших в стране и стали лауреатами премии «Алтын сапа». Теректинский район занял первое место среди 232 районов республики по уровню легкости ведения малого и среднего бизнеса. В целом же среди регионов в данном рейтинге Западно-Казахстанская область заняла четвертое место среди 17 регионов, - сказал Алтай Кульгинов. Медалью был награжден предприниматель Валерий Голоухов. В этом году он сделал подарок уральцам ко Дню города, построив сквер в районе универмага. - Я часто там отдыхаю. Вместе с детьми и внуками. Приятно, что у детворы появилось место для отдыха. Мой труд оценили, и это радует, - сказал Валерий Голоухов. Также был отмечен труд Роберта Ирменова. Его компания активно занимается жилищным строительством и участвует в программе индустриализации. - Поздравляю горожан с Днем Независимости. Мы в этом году сдали в эскплуатацию три многоэтажных дома. Также запустили два завода. Нужно трудиться и добиваться успехов, - заявил Роберт Ирменов. В завершении церемонии аким области пожелал всем собравшимся праздничного настроения и дальнейших успехов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.