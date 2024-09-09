Строительство и приобретение жилья для пострадавших финансируется крупными предпринимателями. Одной из первых инициатив проявила компания Beeline, которая через свой корпоративный фонд "Zhyly Zhurek" выделила 1 миллиард тенге на поддержку пострадавших от паводков. На сегодняшний день заключено 41 договор, и в течение месяца семьи уже получат ключи от своего нового жилья.





Дома и квартиры приобретались как на первичном, так и на вторичном рынках. Список семей, которым необходимо помочь, предоставляется городским акиматом. Житель Первой Дачной, Игорь Романов, выбрал для переезда частный дом в селе Байконыс, расположенном недалеко от города.

- Мы с семьей прожили в том доме 11 лет. Сначала дом сгорел, я его восстановил, а потом его затопило. У нас треснул угол и стены. Сейчас временно живем в нем, хотя там высокая влажность и сырость. Что поделаешь, изменить уже ничего нельзя, нужно продолжать жить дальше. Во время паводка мы жили у дочери. Я занял комнату внучки, и она мне уже начала говорить: «Дед, а когда у тебя там вода высохнет»? , – поделился Игорь Романов.











По словам Игоря Романова, после того как вода сошла, он отправился проверить свой дом. Ему удалось заранее вывезти часть техники, но тяжелая мебель осталась внутри и сильно пострадала. На мягкой мебели появился мох, металлические ножки заржавели, пол вздулся, а котел и другая техника, которую не удалось эвакуировать, оказались непригодными для использования. Несмотря на все это, мужчина сохраняет позитивный настрой. Когда ему сообщили, что нужно собирать документы на новый дом, он даже не ожидал, что получит одобрение. Позже ему предложили выбрать жилье. За две недели Игорь нашел дом недалеко от города.

- Я жил за городом, и как-то не тянет в квартиру. Частный дом мне гораздо ближе по душе. До последнего не верил, что мне действительно купят жилье. Как-то и не рассчитывал особо. А теперь дом уже оформили, ждем оплаты, и потом будем заселяться. Большое спасибо Beeline и фонду, – поделился мужчина.





Самое масштабное наводнение за последние десятилетия лишило около двух тысяч дачников в Уральске их единственного жилья. По сведениям городского акимата, было подано 10 500 заявлений на компенсацию ущерба. Около 3 200 человек были вынуждены временно проживать в пунктах эвакуации. Списки пострадавших, для которых компании приобретают жилье, предоставляются акиматом.

«Beeline Казахстан всегда во время ЧС выходит за рамки своей коммерческой деятельности. Мы не можем оставаться в стороне, когда соотечественникам нужны помощь и поддержка. Было важно обеспечить пострадавших жильем до наступления холодов и мы от всей души поздравляем Игоря Романова и всех уральцев, которым покупаем квартиры, с предстоящим новосельем», - говорит Анар Жумагулова, директор корпоративного фонда «Zhyly Zhurek Foundation».

Напомним во время весенних паводков этого года компания Beeline предоставила связь и интернет для 41,5 тысячи своих абонентов, что на сумму более 165 млн тенге, обеспечив стабильную связь в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали о первых квартирах, предоставленных компанией Beeline и её фондом Zhyly Zhurek для пострадавших от паводков.



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