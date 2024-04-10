Во время чрезвычайных ситуаций быть на связи особенно важно: попросить о помощи, быть на связи с близкими в затопленных районах, координировать совместные действия по эвакуации или борьбе с разливающейся водой. Поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации Beeline обеспечил более 33 тысяч абонентов, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, бесплатной голосовой связью и интернетом общей стоимостью более 132 млн тенге. Это жители:

- Костанайской области: города Аркалык, сел Новый, Родина, Северный, Дачный, Амангельди, Торгай, Жарколь, Тауш, Кызылжулдыз, Кайинды Сарыбас, Жуман, Конай, Екиди, Акколь.

- Западно-Казахстанской области: сел Коржин, Аккозы, Шалгын, Мереке, Анкаты, Жымпиты, Аксу, Каракамыс .

- Актюбинской области: Мугалжарского, Темирского, Кобдинского районов, сел Аксу, Кайракты, Красная Поляна, Карамурын.

- Улытауской области: села Жезди.

- Северо-Казахстанской области: сел Николаевка, Бирлик, Каратал.

- Атырауской области: города Кульсары, сел Тайсоган, Аккинген, Аккудык, Кисибай, Аккизтай, Каратон, Косшагил, Майкумген, Жангельдин, Жаскайрат, Карабау, Каракол, Коныстану, Миялы, Ташагил, Тургызба, Чокпартау.

Ситуация с половодьем меняется каждый день, и специалисты держат руку на пульсе, готовые отправить пакеты «цифровой помощи» в новые районы бедствия.

«Мы отчетливо понимаем, как важно всегда оставаться на связи и потому всегда готовы поддержать соотечественников, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. Как это было после прорыва дамбы в Мактаарале, аварии на ТЭЦ в Экибастузе и пожарах в Аулиекольском районе Костанайской области. Вместе мы пережили пандемию. Осознавая, как важно сплотиться в трудные времена, мы готовы выйти за рамки своей коммерческой деятельности», – рассказал Евгений Настрадин, CEO Beeline Казахстан.

Справочная информация:

В 2022 году компания модернизировала 8 региональных школ по всей стране до стандарта НИШ.

В 2020 благодаря помощи Beeline в Мактаарале построили 32 новых дома для пострадавших от подтопления.

И, конечно, оператор всегда поддерживает абонентов бесплатной связью во время пожаров, землетрясений, больших техногенных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, фонд Zhyly Zhurek Foundation, который был основан компанией Beeline Казахстан в сентябре 2023 года, открыл сбор финансовой помощи. Каждый желающий может внести посильную лепту и поддержать соотечественников.

«Пострадавшим соотечественникам как никогда важно понимание, что остальные казахстанцы не остаются в стороне и готовы помочь им. Поэтому мы решили каждому нашему абоненту предоставить возможность не оставаться в стороне и оказать помощь жителям затопленных сел. Сегодня, благодаря современным технологиям, сделать это довольно просто: достаточно определить для себя сумму личного пожертвования и сделать несколько простых действий на телефоне», — продолжает СЕО Beeline Казахстан.

Как перечислить деньги пострадавшим?



Способ 1. Через приложение «Мой Beeline»:

- Перейдите в раздел «Платежи».

- В разделе «Все платежи» выберите пункт «Благотворительность».

- Кликните на «КФ Zhyly Zhurek Foundation» и введите сумму.

- Нажмите оплатить. Сумма спишется с вашего баланса.