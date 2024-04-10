Представитель сети магазинов «Пешеходъ» Аскар Казбеков отметил, что в течение всего срока розыгрыша участники получали утешительные призы, а это сертификаты на покупку товаров, а также бытовая техника. 22 марта состоялся официальный розыгрыш квартиры, где её счастливыми обладателями стали жители села Фёдоровка Теректинского района Багдат Адайхан и Зере Талгат.

Третьего апреля прошло торжественное вручение ключей в офисе ЖК Sun City.

— Все налоги уплачены со стороны сети «Пешеходъ». Сегодня Багдат и Зере подписали документы и уже вступили во владение квартиры, как собственники. Приз мы разыгрывали совместно с нашими партнерами Coca-Cola, — пояснил Аскар Казбеков и напомнил, что для участия в розыгрыше необходимо было совершить покупку не менее, чем на 8 000 тенге, с условием что в данном чеке на сумму 2 000 тенге и более будут приобретены товары Coca-Cola.

После подписания документов Багдат и Зере отправились впервые смотреть свою новую однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе. Победители с улыбкой на лице рассказывали про этот невероятный случай с выигрышем квартиры в своей жизни.

— Я пришла в магазин «Пешеходъ» за продуктами в январе. Взяла всё необходимое и пошла на кассу. У меня был только один чек, мне предложили поучаствовать в розыгрыше. Нужно было купить напитки, я согласилась, тем более нас как раз пригласили в гости. Положила чек в купон, оставила вторую часть себе, и мы уехали, — вспоминает Зере.

Спустя некоторое время на телефон Зере раздался звонок. Ей позвонили, когда именно этот купон стал обладателем главного приза. Розыгрыш проходил в магазине «Пешеходъ» по адресу: Сырыма Датова 28/2. Кстати, с места вели прямой эфир на странице супермаркета в Instagram.

— Я вообще сначала не поверила. Моему счастью не было предела, кричала на весь дом, что выиграла квартиру. Даже подумать не могла, что это произойдет именно с нами. Чудеса случаются, мечты сбываются. Спасибо торговой сети «Пешеходъ», что дали замечательную возможность поучаствовать и выиграть грандиозный приз. Я до этого никогда не участвовала в розыгрыше и в этот раз чисто случайно так совпало, — поделилась Зере.

К слову, у семейной пары двое маленьких детей 7 и 4 года.

Сеть супермаркетов «Пешеходъ» является крупнейшим дистрибьютором, заключившим более 100 контрактов с товаропроизводителями. Компания сотрудничает как с местными поставщиками, так и с производителями продовольственных товаров ближнего и дальнего зарубежья.

Адреса супермаркетов торговой сети «Пешеходъ»: