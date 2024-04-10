В ДЧС по ЗКО сообщили, что пик паводка ожидается после 15 апреля. Уровень реки Урал поднимается, и на данный момент составляет 713 сантиметров. Из Оренбургской области обильно поступает вода, 1 300 кубометров в секунду. Под угрозой подтопления дачные массивы в семи районах области.

— Много людей отказываются от эвакуации, они остаются в своих домах без света и газа. Некоторые жители выезжают сами, заранее. По области есть 161 эвакуационный пункт, из них действует 19, там находятся свыше 1800 человек, половина из которых - дети. По городу работают шесть постов для измерения уровня воды в реке Урал. По Теректинскому району пять постов. Контроль и мониторинг проводится ежедневно. Обстановка остается критичной. Вчера, девятого апреля, в селе Желаево из-за высокого подъема воды в карьерах произошел размыв дорожного полотна в двух местах. Спасатели выезжали на эвакуацию, но жители отказались. Из дачного общества Нурлы Жол эвакуировано три человека, они расположились у родственников, — сообщил старший инженер ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш.

В районе набережной реки Чаган в целях безопасности начали строить дамбу. Всего разложено свыше 270 тысяч мешкотары, еще больше подготавливают. Кроме того, уже откачено свыше миллиона кубометров метров талых вод. Но без транспортного сообщения остаются девять населенных пунктов, 61 автодорогу размыло.

Заместитель директора РГП «Казгидромет» Олжас Садыров сообщил, что в случае окончания паводка в городе Оренбург 11 апреля, пик паводка в регионе ожидается с 15 по 17 апреля. Если в РФ вода сойдет позже, тогда к нам вода придет 16-18 апреля. На данный момент сброс с Ириклинского водохранилища составляет 1 340 кубических метров в секунду.