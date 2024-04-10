Более 40 работникам школьных котельных в Мугалжарском районе не платили деньги повышенную зарплату, которая полагается за работу, связанную с вредными или опасными условиями. Нарушение выявила прокурорская проверка, прошедшая в школах. За 2023 год кочегарам не доплатили свыше 1,6 млн тенге.



-Только в одной средней школе положенные надбавки за прошлый год не выплатили семи рабочим, сумма составила свыше 300 тысяч тенге. После принятых мер задолженность полностью погасили, директоров школ привлекли к административной ответственности, назначили дополнительную оплату за особые условия труда, - сообщили в прокуратуре Актюбинской области.

Фарида ЗАРИП