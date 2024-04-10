— Хотел сообщить, что комплекс водоочистных сооружений работает в штатном режиме, вода соответствует всем санитарным нормам и ГОСТам, которые предъявляются к требованию холодного водоснабжения. За качеством подаваемой воды в город постоянно ведётся лабораторный контроль. У нас своя собственная аккредитованная и сертифицированная лаборатория. Параллельно проводят контроль за качеством воды специалисты санитарно-эпидемиологического надзора. На сегодняшний день на предприятии имеется трёхмесячный запас химических реагентов, необходимых для качественной очистки воды, — пояснил директор водоканала.

— С учетом сложной противопаводковой ситуации просьба иметь постоянный минимальный запас воды для бытовых нужд, потому что уровень воды в реке Урал поднимается. Возможно отключение электроэнергии. Все прекрасно знают, что оборудование без электричества не работает. У нас на берегу реки находится комплекс водоочистных сооружений. Необходимые работы по обсыпке комплекса проведены, но в случае большого притока воды, возможно введут ограничения по подаче воды. Об этом будут сообщать дополнительно, — продолжил доклад Аркенов.

— Запас ещё есть. До такого уровня не должна подыматься вода, с учётом тех прогнозов, которые дают. Сам комплекс водоочистных сооружений и береговая насосная, которая находится на балансе ЖТЭ в свое время строились из расчетов — на самой высокой точке. Угрозы, так таковой, быть не должно. У нас больше рисков со стороны электроснабжения. Если будут отключения со стороны электриков, то соответственно комплекс будет обесточен. Резервные источники питания имеются, но если это будет сразу параллельно на нескольких объектах, то полностью все запитать на дизельных генераторах не сможем, — заключил Аркенов.

Сегодня, 10 апреля, в ДЧС ЗКО в связи с паводком выступил директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов и руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. По словам Аркенова, в последнее время в социальных сетях распространяется много информации, о якобы возможном заражении питьевой воды в Уральске.После чего Аркенов обратился к жителям города и попросил не распространять информацию, которая не соответствует действительности и верить только официальным источникам.По словам директора ТОО «Батыс су арнасы», они со специалистами спускались к реке и до их комплекса водоочистных сооружений осталось порядка 4,5 метров высоты подъема воды.Как стало известно из доклада Мухамгали Арыспаева, с начала паводка они отобрали около 400 проб воды из централизованного водоснабжения. Из них 213 проб на микробиологическое исследование и 199 на санитарно-химические исследования. Отметим, что в ходе исследований были выявлены несоответствия по жёсткости и мутности воды в Уральске.