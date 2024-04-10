В марте этого года 32-летняя учительница родила трех девочек, сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области. Операцию кесарево сечение провела заведующая родильным отделением.

Вес первой девочки при рождении составил всего 1920 грамм, а рост 39 сантиметров. Сейчас вес ребенка 2 090 грамм. Минутой позже на свет появилась вторая девочка, ее рост составил 38 сантиметров, а вес 1 630 грамм. На сегодняшний день вес увеличился — 1920 грамм. Вес третьего ребенка на момент рождения составлял всего 1 592 грамма, рост 39 сантиметров. Нынешний вес — 1 860 сантиметров.

Дети с мамой находятся в отделении выхаживания. Состояние девочек стабильное, они прибавляют в весе.

В семье уже есть двое старших детей.