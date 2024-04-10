— На сегодняшний день санитарные врачи и эпидемиологи работают в усиленном режиме. Ведут ежедневный контроль за качеством питьевой воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения. Сначала паводка отобрали около 400 проб воды из централизованного водоснабжения. Из них 213 проб отобрали на микробиологическое исследование — несоответствие выявили в Казаталовском районе, в четырёх пробах. 199 проб отобрали на санитарно-химические исследования — несоответствия по жёсткости и мутности воды выявили в Уральске. Помимо этого одновременно взяли 14 проб для исследования на вирусные загрязнения воды. Всем субъектам водоснабжения рекомендовали с 26-го марта обеззараживать питьевую воду во время паводка, то есть увеличить концентрацию хлора до 1 миллиграмма на литр. На сегодняшний день мы проводили лабораторные исследования, показатели воды хлора в пределах нормы 0,6-0,7 миллиграмм на литр. Паводок опасен возникновениями кишечных инфекций. Пока в ЗКО не выявили такие факты, — пояснил главный санврач области.Присутствующий на брифинге директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов дополнил, что они увеличили хлорирование воды до одного миллиграмма на литр.
