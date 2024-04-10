Об этом стало известно из доклада руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева. По словам спикера, за весь период паводка подтопило порядка 20 населенных пунктов в пяти районах области. Также под водой оказались эпидемиологически-значимые объекты: кладбища в Теректинском и Каратобинском районах, свалка в Каратобинском районе и объекты здравоохранения в Бурлинском и Каратобинском районах. Также затопило водопроводное сооружение в Казталовском районе (в самом районном центре) и подтопило скважину в селе Ажибай. Арыспаев отметил, что водозаборные сооружения приостановили работу. Там организовали подвоз воды для населения.
— На сегодняшний день санитарные врачи и эпидемиологи работают в усиленном режиме. Ведут ежедневный контроль за качеством питьевой воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения. Сначала паводка отобрали около 400 проб воды из централизованного водоснабжения. Из них 213 проб отобрали на микробиологическое исследование — несоответствие выявили в Казаталовском районе, в четырёх пробах. 199 проб отобрали на санитарно-химические исследования — несоответствия по жёсткости и мутности воды выявили в Уральске. Помимо этого одновременно взяли 14 проб для исследования на вирусные загрязнения воды. Всем субъектам водоснабжения рекомендовали с 26-го марта обеззараживать питьевую воду во время паводка, то есть увеличить концентрацию хлора до 1 миллиграмма на литр. На сегодняшний день мы проводили лабораторные исследования, показатели воды хлора в пределах нормы 0,6-0,7 миллиграмм на литр. Паводок опасен возникновениями кишечных инфекций. Пока в ЗКО не выявили такие факты, — пояснил главный санврач области.
Присутствующий на брифинге директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов дополнил, что они увеличили хлорирование воды до одного миллиграмма на литр.