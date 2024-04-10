— На сегодняшний день санитарные врачи и эпидемиологи работают в усиленном режиме. Ведут ежедневный контроль за качеством питьевой воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения. Сначала паводка отобрали около 400 проб воды из централизованного водоснабжения. Из них 213 проб отобрали на микробиологическое исследование — несоответствие выявили в Казаталовском районе, в четырёх пробах. 199 проб отобрали на санитарно-химические исследования — несоответствия по жёсткости и мутности воды выявили в Уральске. Помимо этого одновременно взяли 14 проб для исследования на вирусные загрязнения воды. Всем субъектам водоснабжения рекомендовали с 26-го марта обеззараживать питьевую воду во время паводка, то есть увеличить концентрацию хлора до 1 миллиграмма на литр. На сегодняшний день мы проводили лабораторные исследования, показатели воды хлора в пределах нормы 0,6-0,7 миллиграмм на литр. Паводок опасен возникновениями кишечных инфекций. Пока в ЗКО не выявили такие факты, — пояснил главный санврач области.

Об этом стало известно из доклада руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаева. По словам спикера, за весь период паводка подтопило порядка 20 населенных пунктов в пяти районах области. Также под водой оказались эпидемиологически-значимые объекты: кладбища в Теректинском и Каратобинском районах, свалка в Каратобинском районе и объекты здравоохранения в Бурлинском и Каратобинском районах. Также затопило водопроводное сооружение в Казталовском районе (в самом районном центре) и подтопило скважину в селе Ажибай. Арыспаев отметил, что водозаборные сооружения приостановили работу. Там организовали подвоз воды для населения.Присутствующий на брифинге директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов дополнил, что они увеличили хлорирование воды до одного миллиграмма на литр.