Для тех, кто ожидает землю в селе Бурлин, ведется строительство инженерных сетей водоснабжения, газа и электроснабжения. В очереди на землю в этом селе числятся 1014 человек. Завершить строительство планируется в первой половине 2025 года, после чего 680 человек получат свои участки.

По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, в очереди на получение земельных участков в районе стоит 15 506 человек. Большинство из них ждут землю в городе Аксай, это 9047 человек. Самая маленькая очередь наблюдается в поселках Дмитриево - 2 человека и Қарашығанақ - 1.

Для тех, кто ожидает землю в селе Бурлин, ведется строительство инженерных сетей водоснабжения, газа и электроснабжения. В очереди на землю в этом селе числятся 1014 человек. Завершить строительство планируется в первой половине 2025 года, после чего 680 человек получат свои участки.

Также завершены работы по водоснабжению 800 участков в городе Аксай, в районе ПДП «Жилой массив-2». До конца этого года будут завершены работы по подключению электричества и газа, после чего участки будут распределены среди граждан, ожидающих землю.