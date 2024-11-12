Более 400 человек переехали из города в село в ЗКО

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о результатах региональной программы «Из города в село». Этот проект направлен на развитие приграничных сел и поддержку массового переселения жителей городов в сёла.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о результатах региональной программы «Из города в село». Этот проект направлен на развитие приграничных сел и поддержку массового переселения жителей городов в сёла.

По программе определены 57 сёл для переселения. С начала года в сельскую местность переехали 78 семей – это 402 человека. Кроме того, Нариман Турегалиев отметил, что в рамках государственных программ отдельное внимание уделяется деревням. Так, для очередников из категории социально уязвимых слоев населения в 110 селах приобретено 758 жилых домов.

В целом, развитие сферы жилищного строительства в области остается на удовлетворительном уровне. Сегодня в ЗКО ведется строительство 49 жилых домов (2018 квартир). В этом году будет завершено строительство 32 жилых домов (1114 квартир). Строительство остальных 17 домов (904 квартиры) завершится в 2025 году.

Напомним, аким ЗКО Нариман Турегалиев презентовал пилотный проект «Из города в село» в начале текущего года. Проект предусматривает переселение из города в сельскую местность, таким образом обосновать молодежь на родной земле, возродить дым родного очага, модернизировать сёла. В прошлом году врачам, которые переехали в сельскую местность оказали финансовая помощь от 2,5 до 5 миллионов тенге. В этом году объем средств планировалось увеличить от 5 до 8 миллионов тенге.

Для реализации жилищной программы для молодежи подписан меморандум с руководителем филиала ЗКО АО «Отбасы банк». Совместно с банком будут предоставлены льготные кредиты для молодежи в возрасте до 35 лет. На приобретение жилья в ЗКО выделено 600 миллионов тенге.