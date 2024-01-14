Аким ЗКО Нариман Турегалиев презентовал пилотный проект «Из города в село». Проект впервые в республике планируют запустить в ЗКО, переселить население из города в сельскую местность. Таким образом обосновать молодежь на родной земле, возродить дым родного очага, модернизировать сёла.

— Мы оказываем максимальную поддержку тем, кто изъявит желание переехать в село, используя государственные программы и учитывая возможности местного бюджета. В прошлом году врачам, которые переехали в сельскую местность оказали финансовая помощь от 2,5 до 5 миллионов тенге. В этом году объем средств планируем увеличить от 5 до 8 миллионов тенге. За последние три года в сельскую местность переселили 3 616 человек. Государство всегда поддерживает молодежь. В 2023 году по программе «С дипломом в село» трудоустроили 775 молодых специалистов. На государственной службе должна быть грамотная, политически подкованная молодежь, которая болеет за свою страну, — сказал Нариман Турегалиев.

Эльвира Аманова уже переехала из города в село. Она отмечает о важности государственной поддержки.

— 10 лет мы с мужем снимали квартиру в городе. Теперь всей семьей переехали в посёлок Чирово Байтерекского района. В рамках пилотного проекта намерены начать свое дело. Такой проект позволил бы многим людям, внести свой вклад в процветание родного края, — сказала Эльвира.

Аким области для реализации жилищной программы для молодежи подписал специальный меморандум с руководителем филиала ЗКО АО «Отбасы банк». Совместно с «Отбасы банком» выдадут льготные кредиты молодежи в возрасте до 35 лет. На приобретение жилья в ЗКО выделили средства в размере 600 миллионов тенге. Планируют обеспечить жильем молодые семьи.