За год в ЗКО удостоверение личности получили более 88 тысяч человек

В Западно-Казахстанском филиале "Правительства для граждан" сообщили, что в этом году более 88 546 человек получили паспорта и удостоверения личности. В 2022 году выдали документы для 78 226 граждан.

В 2024 году установили новые размеры госпошлин за паспорт гражданина Республики Казахстан: