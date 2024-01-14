В Западно-Казахстанском филиале "Правительства для граждан" сообщили, что в этом году более 88 546 человек получили паспорта и удостоверения личности. В 2022 году выдали документы для 78 226 граждан.
В 2024 году установили новые размеры госпошлин за паспорт гражданина Республики Казахстан:
- Паспорт из 36 страниц стоит 8 МРП (29 536 тенге-прим.автора).
- Паспорт из 48 страниц оценивается в 12 МРП (44 304 тенге-прим.автора).
- Паспорт для детей до 16 лет, содержащий 24 страницы, обойдется в 4 МРП (14 768 тенге-прим.автора).
- Госпошлина за изготовление удостоверения личности составляет 0,2 МРП (738 тенге-прим.автора).