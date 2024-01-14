По данным «Казгидромета», 15 января днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -11..-13 градусов, ночью -23..-25 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
- В Атырау будет солнечно. Днём будет -8..-10 градусов, ночью -15..-17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -18..-20 градусов. Ночью похолодает до -27..-29 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут -1..-3 градусов, ночью опустятся до -7..-9 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.