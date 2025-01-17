Более 600 семей планируют обеспечить жильём в Атырау

В этом году 634 семьи из социально уязвимых слоев населения получат квартиры. Из них 97 квартир планируется предоставить в Атырау, 537 квартир в районах.

В 2024 году ключи от нового жилья получили 560 семей. Из них 95 квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 165 — многодетные семьи, 237— социально уязвимые семьи, 15 — работники бюджетных учреждений, и 48 человек, чьё жилье признали аварийным.

Об этом рассказал заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сырымбет Кенжебаев.

— В этом году 634 семьи из социально уязвимых слоев населения получат квартиры. Из них 97 квартир планируется предоставить в Атырау, 537 квартир в районах. Кроме того, в регионе насчитывается 217 аварийных многоэтажных жилых домов. Для решения этого вопроса акиматом области утверждена дорожная карта. В 2024 году 24 семьи переселили из аварийных многоквартирных жилых домов в новые квартиры. В этом году планируется приобрести 224 квартиры. Это 60 квартир в Атырау и 164 квартиры в районах, — сообщил Сырымбет Кенжебаев.

В прошлом году более 40 медицинских работников получили жилье по льготным кредитам.