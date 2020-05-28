Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный специалист отдела охраны природных ресурсов Олег Тушканов сообщил, что с 1 апреля по 27 мая в ходе проведения рыбоохранной акции «Бекіре-2020» совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и пограничной службы КНБ РК выявлено 1078 нарушений природоохранного законодательства, из них 841 на территории Атырауской области, 65 в Мангистауской области и 172 - в Западно-Казахстанской области. - В данных регионах к административной ответственности привлечено 706 нарушителей, из них 77 в судебном порядке, возбуждено 33 уголовных дела по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. В ходе акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 11,2 млн тенге, - рассказал Олег Тушканов. Сотрудниками рыбоохраны, полиции и пограничной службы из незаконного оборота изъято 13,6 тонны рыбы, из них 943,6 кг осетровых видов, 16,34 кг икры осетровых рыб, 406 единиц орудий лова, 104 единицы плавательных и 10 единиц транспортных средства. По его словам, ежедневно русла рек, а также побережье Северной части Каспийского моря подвергаются тралению и очистке от браконьерских орудий лова. В результате данных мероприятий из водоемов Жайык-Каспийского бассейна извлечено 2846 единиц незаконных орудий лова, преимущественно синтетических сетей из моноволокна. Совместная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2020» в Атырауской, Мангистауской и в Западно-Казахстанской областей успешно продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.