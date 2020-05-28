Работы на путепроводе завершены на 95%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральска Ербол Арыстангалиев сообщил, что в данный момент основные работы закончены. - Поставлены перильные ограждения, начинается их покраска. Также остались работы по бетонированию пешеходных переходов, в июне начнется укладка асфальта на путепроводе. Сейчас ведется работа по подходам с обеих сторон - было уложено щебеночное покрытие, теперь нужно положить асфальт, - рассказал Ербол Арыстангалиев. По его словам, путепровод откроется в конце июня - начале июля. Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство путепровода выполняет ТОО "КазСтрой ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию моста выделено около 5 миллиардов тенге. Путепровод строится за счет КПО б.в. Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Стало известно, когда откроют путепровод в районе Нефтебазы в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА