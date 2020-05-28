По данным РГП "Казгидромет", 29 мая в Уральске ожидается малооблачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 31 градус выше нуля, ночью +14. Ясная погода без осадков ожидает жителей Атырау. Днем столбики термометров поднимутся до 37 градусов выше нуля, ночью +22. В Актобе переменная облачность, днем +33, ночью +16. В Актау переменная облачность, днем +30, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.