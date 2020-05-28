Соответствующее письмо было направлено в областное управление образования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО пожелал выпускникам победить лень иллюстративное фото из архива "МГ" Как было сказано ранее, последний звонок и вручение аттестатов планировалось провести на открытом воздухе. Мероприятия должны были пройти 3 и 4 июня. Руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева на брифинге в РСК пояснила, что мероприятие должно проходить с соблюдением  всех мер санитарных эпидемических требований, подчеркнув, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья выпускников, педагогов и родителей, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Однако 28 мая стало известно, что торжественную линейку и вручение аттестатов все же отменили. Причиной тому стала нестабильная эпидситуация в регионе. – Мы получили письмо от департамента по контролю качества безопасности товаров и услуг о том, что необходимо отменить запланированные мероприятия для выпускников. 3 и 4 июня торжественной линейки по области не будет. Вопрос о том, как аттестаты будут доставляться выпускникам, пока решается. Возможно, их будут отправлять по почте, - сообщили в управлении образования ЗКО. В пресс-службе ДККБТУ ЗКО сообщили, что постановлением главного санитарного врача РК все массовые мероприятия были отменены. – Выпускные и вручение аттестатов тоже являются массовыми мероприятиями, и поэтому в нашей области решено было их отменить, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    